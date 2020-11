O meia Eden Hazard, que não viajou a Kiev com o Real Madrid para enfrentar o Shakhtar Donetsk na terça-feira, pela Liga dos Campeões, está com uma lesão no músculo reto da coxa direita, segundo apontou um exame.

Em comunicado, o clube espanhol não estabeleceu um tempo de recuperação para o jogador. Hazard foi submetido a uma ultrassonografia no domingo, mas estava à espera de uma ressonância magnética nesta segunda-feira para saber com mais precisão a gravidade do problema.