O Real Madrid publicou nesta sexta-feira a numeração provisória do elenco, válida até o fechamento da janela de transferências, em 2 de setembro, deixando o meia Eden Hazard com a camisa 7, usada por oito anos por Cristiano Ronaldo, e o lateral e zagueiro Eder Militão com a 3.

O número 7 tem um peso maior no Real. Foi usado por Cristiano de 2010 a 2018 e antes era de Raúl González. No ano passado, com a saída do craque português, quem herdou a camisa foi o atacante Mariano Díaz, que teve de abrir mão e nesta temporada usará a 24.