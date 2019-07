Campeã europeia há dois anos e disputando a Copa do Mundo pela segunda vez, a seleção feminina da Holanda se classificou para a final do Mundial nesta quarta-feira ao vencer a Suécia por 1 a 0 na prorrogação, em partida disputada no estádio Olympique Lyonnais, em Lyon.

A 'Oranje' ainda não é vista como uma das grandes do futebol entre as seleções femininas. Nunca esteve nos Jogos Olímpicos e havia participado de apenas uma Copa, a de 2015, em que foi eliminada pelo Japão nas oitavas de final.