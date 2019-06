A Holanda, atual campeã europeia, venceu neste sábado a Itália por 2 a 0, no Stade du Hainaut, em Valenciennes, com gols de cabeça e no segundo tempo, e garantiu inédita classificação às semifinais da Copa do Mundo feminina, em que encarará a vencedora do duelo entre Alemanha e Suécia.

Na etapa inicial, a 'Azzurra' segurou bem a pressão, diante de adversária que havia ganho os quatro compromissos anteriores no torneio. Depois do intervalo, aos 25, a atacante Vivianne Miedema abriu o placar. Dez minutos depois, a zagueira Stefanie van der Gragt deu números finais ao duelo.