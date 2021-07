A Holanda assumiu neste sábado a liderança da disputa por equipes no adestramento no hipismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio graças ao segundo lugar obtido no grupo B por Edward Gal (que monta Total US) e ao terceiro posto que Hans Peter Minderhoud (Dream Boy) conseguiu no grupo C.

O primeiro dia do adestramento em Tóquio 2020, que envolveu três dos seis grupos da competição (A, B e C). A equipe holandesa somou 5006,0 pontos e ficou na ponta, logo à frente das de Dinamarca (4966,0) e Grã-Bretanha (4901,5).