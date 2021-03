Na partida que marcou o início das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo do ano que vem, no Catar, a Turquia venceu a Holanda por 4 a 2 no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, em confronto válido pelo grupo G.

O grande nome do confronto na cidade turca foi o experiente atacante Burak Yilmaz. O jogador de 35 anos marcou três gols, incluindo os dois primeiros da partida, aos 14 e aos 33 minutos da etapa inicial.