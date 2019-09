A Holanda se recolocou na briga pelas primeiras posições do grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020 nesta sexta-feira ao bater a Alemanha por 4 a 2 de virada no Volksparkstadion, enquanto Croácia e Bélgica obtiveram vitórias tranquilas sobre Eslováquia e San Marino, respectivamente.

Derrotada pela tetracampeã mundial na estreia nas Eliminatórias, a 'Oranje' se recuperou em grande estilo, embora tenha saído atrás no placar. Melhor durante o primeiro tempo, a equipe da casa foi para o intervalo em Hamburgo vencendo por 1 a 0, graças a gol de Gnabry, logo aos nove minutos de bola rolando.