2 out 2020

EFE Tóquio 2 out 2020

A fabricante japonesa Honda, seis vezes campeã mundial de Fórmula 1 como fornecedora de motores, anunciou nesta sexta-feira que deixará a categoria no fim de 2021, para poder concentrar os recursos no desenvolvimento de tecnologias de nova geração.

Atualmente, a empresa mantém parceria com as equipes Red Bull e Alpha Tauri, após conturbado retorno em 2015, com o fornecimento de motores para a McLaren. Desde a volta, cinco anos atrás, foram cinco vitórias, duas nesta temporada.