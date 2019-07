Em vídeo divulgado pelo Barcelona nesta sexta-feira, o atacante Antoine Griezmann, que assinará um contrato de cinco temporadas com o clube catalão, afirmou que "chegou a hora de aceitar um novo destino".

"O meu pai me ensinou quando pequeno que os trens não passam só uma vez. Chegou a hora de aceitar um novo destino. Ao fim, os nossos caminhos se unem. Defenderei a camiseta do Barça com entrega e compromisso. É o nosso momento. Este é o nosso caminho", comentou o francês, que assinará o contrato no domingo.