Com os portões fechados, a seleção do Peru realizou nesta quarta-feira um último treino antes de pisar no gramado da Arena do Grêmio, em algumas horas, para enfrentar o Chile na segunda semifinal da Copa América.

As atividades no estádio do Sesc, em Porto Alegre, foram sigilosas para a imprensa. Embora não seja habitual, o técnico Ricardo Gareca decidiu aproveitar a manhã do mesmo dia da partida para repassar alguns conceitos.