O hotel em Lima processado pelo atacante Paolo Guerrero, do Internacional e da seleção peruana, por considerá-lo culpado do seu caso de doping, denunciou na segunda-feira que a esposa de um dos advogados do jogador tentou subornar testemunhas para que supostamente deem falsos testemunhos a favor do atleta.

Em comunicado divulgado pelos veículos de imprensa locais, o Swissotel anunciou que processará Valeria Arroyo pelo suposto crime de obstrução de justiça em resposta às declarações de vários ex-funcionários do hotel divulgadas pela mídia local semanas atrás, nos quais endossaram a versão de Guerrero.