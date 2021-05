O armador Marcelinho Huertas, que defende o Lenovo Tenerife, recebeu pela segunda temporada consecutiva o Troféu Efe de melhor jogador latino-americano da Liga ACB, conquista matematicamente garantida quatro rodadas antes do fim da fase regular.

O brasileiro, que completará 38 anos no dia 25 de maio, acumula 135 pontos na classificação geral da premiação, com 52 de vantagem sobre o pivô cubano Jasiel Rivero, do Hereda San Pablo Burgos, que tem 83 e não pode mais alcançar Huertas, já que restam apenas 48 pontos em disputa.