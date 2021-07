Hugo Calderano esteve perto das semifinais do torneio masculino individual do tênis de mesa dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas perdeu de virada para o alemão de origem ucraniana Dimitrij Ovtcharov.

O brasileiro, atual sexto colocado no ranking mundial, chegou a abrir dois games a zero e teve vantagem de 7 a 1 no terceiro, em que poderia ter ficado a uma vitória em parcial da classificação, mas acabou derrotado por 11 a 8 e viu o adversário deslanchar.