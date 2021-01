O sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan, e o belga Romelu Lukaku, da Inter de Milão, foram suspensos em um jogo por causa da briga que tiveram durante o clássico entre as duas equipes, pelas quartas de final da Copa da Itália, conforme divulgou a liga que organiza a primeira divisão do Campeonato Italiano.

O juiz desportivo da entidade puniu Ibra devido ao segundo cartão amarelo que o levou a ser expulso a partida em que os 'nerazzurri' acabaram vencendo por 2 a 1, de virada, mas também por comportamento fora das normas dentro de campo e "má conduta contra um oponente".