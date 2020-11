O atacante Zlatan Ibrahimovic, que defende o Milan, admitiu, em entrevista publicada nesta quarta-feira, que está disposto a voltar a defender a seleção sueca, quatro anos depois de anunciar a aposentadoria da equipe nacional.

O goleador, de 39 anos, admitiu que gostaria de conversar com o técnico, Jan Andersson, sobre a possibilidade do retorno, mas deu a entender que o primeiro passo deveria ser do comandante.