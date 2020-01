Zlatan Ibrahimovic, do Milan, durante a partida contra o Sampdoria nesta segunda-feira. EFE/MATTEO BAZZI

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic estreou nesta segunda-feira pelo Milan, mas não conseguiu ajudar a equipe a vencer jogo pela primeira vez em 2020, no empate com a Sampdoria em 0 a 0, em casa, em dia também de goleada da Juventus, líder do Campeonato Italiano, sobre o Cagliari.

O veterano goleador, recém-contratado depois da saída do Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, começou no banco de reservas e entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo, em substituição ao atacante polonês Krzysztof Piatek.