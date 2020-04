O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, de 38 anos, disse nesta quarta-feira que ainda não sabe como vai ser a sequência da carreira, após o surgimento de rumores na imprensa italiana de que o seu contrato com o Milan, válido até 30 de junho deste ano, não será renovado.

"Vamos ver, nem eu mesmo sei o que quero fazer. Algo novo acontece todos os dias. Quem teria previsto o coronavírus? Só temos de viver e desfrutar da vida, não temos de nos preocupar muito. Tenho uma família para cuidar. Se eles estiverem bem, eu também estou", declarou 'Ibra' ao jorna sueco "Svenska Dagbladet".

O jornal italiano "La Gazzetta dello Sport" noticiou nesta quarta que o ídolo 'rossonero' não vai exercer a opção de renovar contrato com o Milan por não sentir afinidade com o novo projeto esportivo do clube. Segundo o periódico, Ibrahimovic não exclui a possibilidade de se aposentar.

O ex-jogador do Barcelona, Juventus e Manchester United, entre outros, voltou ao Milan em janeiro, após o fim do vínculo com o Los Angeles Galaxy, e havia começado a sua nova fase italiana com quatro gols nos dez primeiros jogos.

"Não sei se sirvo como técnico ou se tenho paciência depois de ter uma carreira como jogador", disse o maior artilheiro da história da seleção da Suécia ao "Svenska Dagbladet".

O atacante declarou ainda que está triste com a paralisação do futebol devido ao coronavírus e pediu paciência para enfrentar uma situação difícil.

"É uma tragédia que todas as ligas de futebol tenham parado, mas temos de respeitar o sistema e ser pacientes. Eles têm de encontrar uma boa solução para toda a sociedade. A saúde vem antes do esporte", comentou.