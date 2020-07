Em grande fase desde a volta do futebol após a pausa provocada pela pandemia da Covid-19, o Milan estendeu para oito jogos a série invicta no Campeonato Italiano para oito partidas nesta terça-feira ao vencer o Sassuolo por 2 a 1 no estádio San Siro, com dois gols de Zlatan Ibrahimovic.

A equipe visitante não perdia havia oito jogos, mas não foi páreo para os comandados do técnico Stefano Pioli, que fez 1 a 0 aos 19 minutos do primeiro tempo, em cabeceio de 'Ibra'.