O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, de 40 anos, seguirá no Milan na próxima temporada, após aceitar a proposta do clube italiano e renovar seu contrato até junho de 2023, de acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira pela imprensa italiana.

Enquanto aguarda a confirmação oficial, que deve acontecer nas próximas horas, surgiu a informação de que o jogador, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em maio e ainda ficará de fora entre cinco e seis meses, receberá um milhão de euros, além de bônus relacionados aos gols marcados e partidas disputas.