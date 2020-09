O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Milan, foi diagnosticado com Covid-19 nesta quinta-feira, nos testes realizados com todos os jogadores da equipe um dia após a confirmação do caso do zagueiro Léo Duarte.

"Zlatan Ibrahimovic testou positivo para Covid-19 em um segundo teste realizado antes da partida desta noite, contra o (clube norueguês) Bodo Glimt. O Milan informou as autoridades competentes e o jogador foi rapidamente colocado em quarentena em casa", explicou o clube.