O atacante Zlatan Ibrahimovic, de 39 anos, foi convocado nesta terça-feira para defender a seleção da Suécia, nos jogos contra Geórgia e Kosovo, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

O técnico da equipe nacional do país nórdico, Janne Andersson, relacionou o jogador do Milan para as partidas quase cinco anos depois do anúncio de Ibra de que não defenderia mais a seleção.