O Deportivo La Coruña faturará 500 mil euros (R$ 3,26 milhões) devido a venda do volante brasileiro Guilherme, ex-Portuguesa e Corinthians, do Olympiacos, da Grécia, para o Al-Sadd, do Catar.

O time recém-rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Espanhol tinha 10% dos direitos econômicos do jogador, que havia desembarcado no estádio El Riazor em junho de 2016.