O goleiro Iker Casillas, campeão mundial com a Espanha em 2010, oficializou nesta terça-feira o encerramento da carreira, após ficar mais de um ano sem entrar em campo em decorrência de um ataque cardíaco sofrido durante treino do Porto, última equipe que defendeu.

"Hoje é um dos dias mais importantes e, talvez, mais difíceis da minha vida esportiva. Chegou o momento de dizer adeus", disse o ex-Real Madrid, em carta que publicou nas redes sociais.

Em maio do ano passado, durante uma sessão de treinamento do CT do Porto, Casillas sofreu um infarto, foi hospitalizado por alguns dias. Depois disso, não chegou a ser liberado para voltar aos gramados.

Recentemente, o adeus do espanhol ao futebol já era especulado, depois de postagens enigmáticas nas redes. O ex-goleiro, inclusive, chegou a lançar uma pré-candidatura à presidência da Federação Espanhola de Futebol, a que acabou renunciando meses depois.

Casillas chegou ao Real Madrid com menos de dez anos e estreou com a camisa da equipe principal em 1999. Pelo clube, venceu três vezes a Liga dos Campeões, cinco o Campeonato Espanhol, duas a Copa Intercontinental e uma o Campeonato Mundial, entre outras taças.

Em julho de 2015, após recuperar a posição de titular dos 'Merengues', acabou negociado com o Porto, pelo qual ergueu dois troféus do Campeonato Português, um da Taça de Portugal e outro da Supercopa Portuguesa.

Além disso, pela seleção espanhola, foi campeão na base, do Campeonato Mundial sub-20, em 1999, e da Copa do Mundo de 2010, em que foi o dono da meta da equipe comandada por Vicente del Bosque. Além disso, conquistou a Eurocopa em 2008 e 2012.

"Minha trajetória no mundo do futebol começou há 30 anos e foi um caminho longo. Como todo caminho, teve momentos bons e menos bons, alegrias, mas também tristezas. Neste momento da minha vida, em perspectiva, posso dizer, sem qualquer dúvida, que valeu a pena", disse Casillas. EFE

