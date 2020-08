Com as mãos nos olhos e entre lágrimas, Neymar deixou o campo do Estádio da Luz, em Lisboa, após a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique por 1 a 0 na final da Liga dos Campeões, neste domingo, e vários colegas e adversário tentaram consolá-lo.

O primeiro a oferecer-lhe um longo caminho foi o zagueiro e lateral David Alaba. Depois, vieram vários outros atletas, mas Neymar se mostrou inconsolável.