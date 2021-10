Paquistaneses assistem a Copa do Mundo de críquete no último domingo. EFE/ARSHAD ARBAB

A inimizade histórica entre Índia e Paquistão chegou a um novo nível, com prisões e graves acusações de sedição, após alguns indianos, em sua maioria muçulmanos, terem comemorado a derrota do próprio país para a equipe paquistanesa em partida pela Copa do Mundo de críquete no último domingo.

"Os que comemorarem a vitória do Paquistão serão acusados de sedição", afirmou nesta quinta-feira no Twitter o gabinete do chefe do governo do estado indiano de Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, um monge hindu que sempre se veste com a cor sagrada do açafrão.