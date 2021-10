O presidente da Fifa, Gianni Infantino, declarou nesta quinta-feira que a entidade realizará mudanças no calendário do futebol masculino e feminino apenas se for benéfico para todos os envolvidos no futebol, em meio a uma revisão preparada pela organização que será finalizada em novembro.

As 204 associações-membro e 32 membros do Conselho da federação internacional foram atualizadas em uma cúpula em Zurique. Juntamente com o Chefe do Desenvolvimento Global do Futebol, Arsène Wenger, e Jill Eliss, técnica bicampeã mundial e líder do Grupo de Consultoria Técnica para o Futebol Feminino da Fifa, fizeram uma apresentação detalhada dos planos da organização.