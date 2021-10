16 out 2021

EFE Caracas 16 out 2021

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, parabenizou nesta sexta-feira a nova diretoria da Federação Venezuelana de Futebol (FVF) em seus primeiros cem dias de trabalho e garantiu que o futuro do futebol venezuelano será "espetacular".

"Jorge (Giménez) e a sua equipe estão fazendo um trabalho fenomenal e estamos aqui para falar sobre o que mais podemos fazer juntos. Com o talento que ele tem e com o trabalho desta nova gestão, não há dúvidas de que o futuro da Venezuela vai ser espectacular", disse o dirigente em entrevista coletiva no Estádio Olímpico da Universidade Central da Venezuela (UCV).