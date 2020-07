O presidente da Fifa, Gianni Infantino, disse que a organização tenta defender todas as competições e torná-las compatíveis diante da situação criada pela Covid-19 e enfatizou que "os jogadores são o coração do futebol, e o público é a alma".

Na cerimônia de encerramento do fórum virtual WFS Live, organizado pelo World Football Summit e o ex-jogador, empresário e presidente do Valladolid, Ronaldo Fenômeno, Infantino respondeu às perguntas do brasileiro e falou de maneira descontraída sobre a situação atual e "a dureza" de ter que parar o esporte em praticamente todos os lugares.