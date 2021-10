19 out 2021

EFE Buenos Aires 19 out 2021

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou nesta segunda-feira ser entusiasta da realização de uma edição da Copa do Mundo na América do Sul, em meio a uma viagem por vários países, onde busca apoio para a proposta de organizar o torneio a cada dois anos.

"Uma candidatura sul-americana seria muito forte. Na América do Sul, se vive o futebol de maneira incrível. O coração do futebol está aqui", disse o dirigente, em entrevista conjunta, concedida em Buenos Aires, com o presidente da Associação de Futebol Argentina, Claudio Tapia.