EFE Lisboa 13 out 2020

O atacante português Cristiano Ronaldo, que deu positivo em teste para o novo coronavírus, acompanhou de longe o treino da seleção portuguesa de futebol, que enfrentará amanhã a Suécia, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa.

Em imagem divulgada pela própria federação local, o jogador da Juventus aparece na varanda do hotel do centro de treinamento da entidade, acompanhando o trabalho comandado pelo técnico Fernando Santos, com os companheiros de seleção, que foram submetidos a exame e deram negativo para o patógeno que provoca a Covid-19.