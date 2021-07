Diante de sua torcida no estádio Wembley, em Londres, a Inglaterra conquistou nesta quarta-feira uma inédita classificação para a final da Eurocopa ao vencer a Dinamarca por 2 a 1 na prorrogação, graças a um gol polêmico marcado pelo atacante Harry Kane.

Os dinamarqueses, campeões europeus em 1992, até saíram à frente no placar no tempo normal, em cobrança de falta direta de Damsgaard, mas Kjaer deixou tudo igual marcando contra. No tempo extra, em pênalti duvidoso a favor da seleção anfitriã, Kane teve o chute defendido por Kasper Schmeichel - cujo pai, Peter, foi um dos protagonistas da conquista de 29 anos atrás -, mas desempatou no rebote.