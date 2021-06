A Inglaterra confirmou a liderança do grupo D da Eurocopa nesta terça-feira ao vencer a República Tcheca por 1 a 0 no estádio Wembley, em Londres, enquanto a Croácia conquistou a sua primeira vitória ao bater a Escócia por 3 a 1 em Glasgow e se classificou a com a segunda posição da chave.

O único gol do confronto na capital britânica foi marcado aos 11 minutos do primeiro tempo. Kane passou para Grealish, que limpou a marcação e cruzou para Sterling marcar de cabeça.