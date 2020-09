Um gol de pênalti nos acréscimos do segundo tempo deu a Inglaterra o triunfo sobre a Islândia por 1 a 0, neste sábado, pela primeira rodada do grupo B da Liga das Nações 2020-2021, em jogo disputado no estádio Laugardalsvöllur, em Reykjavik.

Após um primeiro tempo morno, as emoções ficaram reservadas para os últimos minutos da etapa final. Aos 45 do segundo tempo, depois de uma cobrança de escanteio, Ingason bloqueou um chute de Sterling com uma das mãos e o árbitro marcou pênalti.