O jogo entre Leicester e Southampton, que será disputado no próximo dia 18, pelas semifinais da Copa da Inglaterra, foi escolhido para marcar a retomada do público no futebol do país, com autorização de presença de 4 mil pessoas nas arquibancadas do estádio de Wembley.

A partida servirá como um evento teste para a Eurocopa, que tem início previsto para junho, com sete jogos acontecendo no mítico estádio londrino, incluindo as duas semifinais e a decisão do torneio continental de seleções.