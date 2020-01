O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio revelou nesta quarta-feira o desenho dos ingressos que serão usados para assistir às competições, com cores inspiradas nos trajes tradicionais para ocasiões especiais no Japão.

O comitê disse em comunicado que cada entrada, de formato retangular, terá pictogramas da modalidade esportiva e do local onde serão realizadas as competições, num total de 59 bilhetes para os Jogos Olímpicos e 25 para os Paralímpicos.

Os organizadores foram inspirados por uma gama de cores básicas utilizadas na criação dos tecidos utilizados para fazer quimonos como parte de uma técnica que tem a sua origem na era Heian (794 a 1185).

As quatro cores são vermelho (tradicionalmente usado no Japão para celebrações especiais), azul (uma cor que o comitê diz representar o Japão), malva (a cor mais comum na wistéria-japonesa, planta típica do país) e verde (também usado em celebrações especiais).

"Esses ingressos não serão apenas acesso aos locais, mas se tornarão lembranças que serão apreciadas muito depois do término dos Jogos", disse o porta-voz do comitê, Masa Takaya, no comunicado.

A entrega das entradas começará em maio, e os Jogos serão realizados de 24 de julho a 9 de agosto.