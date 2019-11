O Porto afastou neste domingo os argentinos Agustín Marchesín e Renzo Saravia e os colombianos Mateus Uribe e Luis Díaz por terem comemorado até as 5 horas da madrugada o aniversário da esposa de um deles, o que foi descoberto após vídeos da festa serem postados por ela no Instagram.

Com isso, os quatro ficarão de fora do duelo de hoje contra o Boavista (às 18h de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Português. Segundo as normas do clube, os jogadores podem ficar em festas até, no máximo, as 11 horas da noite.