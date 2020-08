A notícia de que Lionel Messi manifestou formalmente o desejo de deixar o Barcelona, confirmada à Agência Efe por fontes de dentro do clube espanhol, dominou a imprensa esportiva da Argentina nesta terça-feira.

"Messi disse ao Barcelona que quer sair agora", é a mensagem do "Olé", principal jornal esportivo do país vizinho. "Lionel vinha dando sinais de que isso poderia acontecer e, no fim das contas, aconteceu. Termina uma era no futebol mundial: Messi vestirá outro uniforme como jogador profissional", destaca o periódico em seu site.

O portal "Infobae", um dos mais lidos da Argentina, tem o pedido do camisa 10 da seleção local como notícia destacada. "Lionel Messi comunicou ao Barcelona que quer sair", diz a página.

Para o "Infobae", a derrota do Barça para o Bayern de Munique por 8 a 2, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, foi dolorosa para o craque e marcou um ponto de inflexão para ele.

A emissora de televisão "TyC Sports" também tem a provável saída de Messi do clube 'blaugrana', ao qual o astro chegou em há 20 anos, ainda nas categorias de base. "BOMBA: Lionel Messi comunicou ao Barcelona que quer sair", estampa o canal em sua página.

"O humilhante 8 a 2 do Bayern de Munique foi o golpe definitivo. Marcou o final do melhor ciclo de todos os tempos de um jogador em um mesmo clube, nem mais nem menos. Histórico de qualquer perspectiva que se veja", afirma o texto.

O jornal "La Capital", da cidade de Rosário, onde o atacante nasceu, afirma que a intenção de Messi é rescindir o contrato o mais rápido possível.

"A eliminação da equipe 'Culé' da Liga dos Campeões, com uma derrota catastrófica para o Bayern de Munique por 8 a 2, a chegada do técnico holandês Ronald Koeman, que tomou medidas drásticas para limpar o elenco, descartando jogadores como Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal e Samuel Umtiti, além de um desgaste lógico depois de tantos anos, teria convencido Messi a deixar o que ele sempre considerou a sua casa", acrescenta a publicação.