A Inter de Milão anunciou nesta quinta-feira a doação de 1 milhão de máscaras de proteção, que chegarão na Itália vindas da China e serão entregues à agência de Defesa Civil do país, para que servia de auxílio na luta contra a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

De acordo com as informações divulgadas por um dos maiores clubes do futebol mundial, a iniciativa também tem como participante o grupo Suning International, atual proprietário dos 'nerazzurri'.

"Uma primeira parte desta doação, de 200 mil unidades, já chegou ao nosso país, em todas as regiões. As seguintes entregas chegarão nas próximas semanas, de acordo com a embaixada italiana em Pequim", explica nota divulgada pela Inter.

Além disso, o clube fez uma arrecadação de fundos denominada "Juntos Como um Time", que obteve 658 mil euros (R$ 3,7 milhões), que serão destinados ao hospital Luigi Sacco, em Milão.