A Inter de Milão não teve dó do Brescia nesta quarta-feira, ao golear o adversário por 6 a 0, em jogo disputado no estádio San Siro, e manteve assim a invencibilidade após a retomada do Campeonato Italiano, em que ocupa a terceira colocação.

Os gols 'nerazzurri' foram todos marcados por jogadores diferentes, com o meia-atacante inglês Ashley Young abrindo o placar, logo aos 5 do primeiro tempo. O atacante chileno Alexis Sánchez, de pênalti, e o defensor italiano Danilo D'Ambrosio ainda marcaram antes do intervalo.