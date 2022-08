A Inter de Milão anunciou nesta segunda-feira que rescindiu o contrato com o atacante Alexis Sánchez, que terminaria em junho de 2023, em comum acordo com o chileno, o que deixa o jogador livre para negociar com outros clubes.

"A Inter pode confirmar que chegou a um acordo para rescindir o contrato do atacante chileno Alexis Sánchez em acordo mútuo. O clube agradece de todo o coração a Alexis por estas três últimas temporadas, nas quais os 'nerazzurri' conquistaram três grandes títulos, e desejamos o melhor no futuro de sua carreira", informou o clube em comunicado.