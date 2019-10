A Internazionale assumiu a liderança provisória do Campeonato Italiano com 25 pontos, ao derrotar nesta terça-feira o Brescia, fora de casa, pelo placar de 2 a 1, pela 10ª rodada da competição.

Os gols da equipe 'nerazzurri' foram marcados pelo argentino Lautaro Martínez e pelo belga Romelu Lukaku. O eslovaco Milan Skriniar fez contra.

Para seguir na ponta do Italiano, a Inter precisa torcer para um tropeço da Juventus, que amanhã receberá no Allianz Stadium, em Turim, a Genoa. A "Velha Senhora", que soma 23 pontos, terá o retorno do atacante português Cristiano Ronaldo, poupado na rodada do final de semana.

Na outra partida desta terça, o Verona visitou o Parma no estádio Ennio Tardini e venceu por 1 a 0, gol do meia sérvio Darko Lazovic.