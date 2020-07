A Inter de Milão encerrou a 31ª rodada do Campeonato Italiano na quarta posição ao ficar no empate com o Verona em 2 a 2 fora de casa, graças a um gol sofrido nos instantes finais, enquanto a Udinese deu um passo importante para continuar na primeira divisão ao vencer a Spal por 3 a 0, também como visitante.

No jogo disputado no estádio Marcantonio Bentegodi, na cidade de Verona, o time anfitrião fez 1 a 0 logo aos dois minutos de bola rolando, com gol de Lazovic.