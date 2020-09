O Internacional voltou à Taça Libertadores nesta quarta-feira com uma vitória sobre o América de Cali por 4 a 3 em uma partida emocionante no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, durante a qual o bicampeão da América marcou gols no começo e nos instantes finais.

Em seu segundo jogo pelo Colorado, o primeiro nesta Libertadores, que permaneceu paralisada por mais de seis meses devido à pandemia de coronavírus, Abel Hernández abriu o placar aos 44 segundos de bola rolando.