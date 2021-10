O futebol espanhol chegou à bolsa de valores pela primeira vez com o início da negociação de ações do Intercity de San Juan, um clube da quarta divisão (Segunda RFEF), no BME Growth, um mercado para empresas em crescimento, no qual estreou nesta sexta-feira cotado a 1,20 euro por título e avaliado no total em 5,56 milhões de euros.

Fundado em 2017, o clube, que conseguiu três promoções em quatro temporadas e tem como objetivo continuar a crescer até chegar ao futebol profissional, também é pioneiro na entrada no mercado acionário, algo inédito no futebol espanhol.