A International Board (IFAB) autorizou de maneira temporária que sejam feitas cinco substituições em jogos de futebol até 31 de dezembro, em competições que serão concluídas em campo ou nas que já valerão pela próxima temporada.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira pela Fifa, que apontou para a aprovação da mudança provisória no artigo três do capítulo que fala sobre os jogadores nas regras do jogo. A novidade já passa a valer de forma imediata.

Os organizadores de competições, no entanto, terão o direito de decidir se adotarão as substituições adicionais ou não. A Federação Espanhola (RFEF) ontem já anunciou que aguardava o aval da IFAB para adotar a medida na primeira divisão do campeonato local.

Para evitar interrupções adicionais, a entidade decidiu que as cinco alterações de jogadores deverão acontecer em, no máximo, três paralisações, além do intervalo.

O objetivo da autorização temporária é preservar a saúde dos jogadores, que farão grande número de jogos em curto período, após terem passado por curto período de treinamento em grupo, sendo que muitos deles saíram de condições de confinamento obrigatório.

A Fifa anunciou que as mudanças valem até 31 de dezembro, mas que serão reavaliadas no futuro, com a possibilidade de ampliação para, ao menos, uma parte de 2021.

A Fifa ainda determinou que os organizadores de competições poderão abrir mão do árbitro de vídeo (VAR), nas competições que serão retomadas, já que o uso se torna opcional, devido a necessidade de adequar o trabalho da equipe às normas de distanciamento social impostas pelos governos. EFE

