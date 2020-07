O consórcio formado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, e as entidades financeiras PCP Capital Partners e Reubern Brothers anunciou nesta quinta-feira ter se retirado do processo de compra do Newcastle, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Inglês.

As negociações, que vinham sendo mantidas há meses, foram concluídas sem um acordo entre a direção dos 'Magpies' e o grupo, que tem entre os participantes o príncipe saudita Mohammad bin Salman.