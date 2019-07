O Internacional, que venceu há uma semana o Nacional por 1 a 0, em Montevidéu, buscará manter a vantagem nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), para garantir classificação às quartas de final da Taça Libertadores, em jogo que acontecerá no Beira-Rio, onde não perde desde 27 de março.

Na reta final do Campeonato Gaúcho, o zagueiro Neuton marcou o gol da vitória do Novo Hamburgo por 1 a 0, pela volta das quartas de final. A equipe colorada, no entanto, avançou por ter levado a melhor na ida por 2 a 0. Depois disso, foram 13 compromissos como mandante, com dez vitórias e três empates.