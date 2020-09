O Palmeiras voltará a campo pela Taça Libertadores nesta quarta-feira, após mais de seis meses de pausa no torneio devido à pandemia da Covid-19, e terá a dura missão de jogar na altitude de 3,6 mil metros de La Paz, no estádio Hernando Siles, contra o Bolívar.

A situação do campeão da América de 1999 no grupo B da competição continental é confortável. O time dirigido por Vanderlei Luxemburgo venceu o Tigre por 2 a 0 na Argentina e o Guaraní-PAR por 3 a 1 no Allianz Parque e lidera a chave com seis pontos, enquanto o Bolívar aparece em terceiro, com três.