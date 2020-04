O presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), Andrew Parsons, disse nesta quarta-feira que o adiamento dos Jogos de Tóquio para 2021 está influenciando negativamente nas finanças da entidade, já que as empresas com direitos de transmissão e outros patrocinadores também pediram para adiar os seus pagamentos para o ano que vem.

Parsons revelou que cerca de 5% das despesas estão sendo reduzidas a partir do orçamento do IPC e revelou que nesta semana teve de rever 150 contratos relacionados com os Jogos Paralímpicos devido à alteração da data.

"Tivemos um impacto nas contas porque algumas empresas audiovisuais nos pediram para adiar os pagamentos para 2021, algo que podemos compreender devido à situação que estamos a viver", disse Parsons em entrevista via internet a dez veículos de imprensa, incluindo a Agência Efe.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio, que aconteceriam neste ano, foram adiados para 2021 devido à pandemia global do novo coronavírus.

"Todos os nossos parceiros nos deram o seu apoio com uma mensagem de que estamos todos no mesmo barco afetado por esta terrível doença. Não estamos de forma alguma falando de perder dinheiro, mas sim de liquidar temporariamente as contas", completou o brasileiro.

O dirigente não apresentou números exatos sobre os custos do adiamento dos Jogos e salientou que, apesar do impacto negativo nas contas, não pediu ajuda ao Comitê Olímpico Internacional (COI).

"Estamos tentando resolver os problemas internamente. Todos os eventos cancelados têm um custo para os nossos comitês, alguns dos quais não são grandes. Eles não têm muitos recursos e estão sofrendo mais do que outros com estes problemas financeiros", lamentou. EFE

