O atacante Ángel Romero, que jogou pelo Corinthians até o ano passado, e o irmão gêmeo Óscar, chegaram à Argentina nesta quinta-feira para assinarem contratados pelo San Lorenzo, eliminado da Taça Libertadores e que neste segundo semestre enfoca o Campeonato Argentino.

Ángel foi revelado pelo Cerro Porteño chegou ao Timão em 2014 e, entre altos e baixos com a camisa da equipe paulista, conquistou dos títulos do Brasileirão e dois do campeonato estadual. Após impasse na renovação de contrato, permaneceu no clube durante o primeiro semestre, mas sequer entrou em campo e optou pela saída ao final do vínculo.